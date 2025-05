Le troisième fléau

Le Kirghizstan plonge dans le chaos. Des révoltes paysannes tournent au carnage sous les balles des forces spéciales. Mais derrière ces violences se cache un mal bien plus insidieux : toutes les cultures de blé du pays ont été anéanties. Une famine d'ampleur inédite menace de se propager, comme si la nature elle-même s'était retournée contre les hommes. A Londres, le Comité, cercle secret réunissant les esprits les plus brillants de la planète, s'alarme. Seth Colton, ancien génie de la finance devenu agent de l'ombre, est envoyé sur place. Il est habitué aux missions impossibles. Pourtant, ce qu'il découvre dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Entre les ruines d'un programme d'armes biologiques soviétique, une conspiration mondiale et une menace invisible, Colton n'a qu'une certitude : ce fléau d'un genre nouveau ne s'arrêtera pas aux frontières du Kirghizstan. Un thriller d'espionnage vertigineux où science, géopolitique et complots se mêlent dans une course contre la montre implacable. Eric Laurent, grand reporter et spécialiste des relations internationales, est l'auteur de plusieurs best-sellers, dont la série Seth Colton, initialement publiée aux éditions Plon. Il écrit également sous le pseudonyme de Philip Kramer.