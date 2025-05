Prix choc Black-Rose -30 % Un allié si attirant, Carla Cassidy Regard bleu sous une mèche blonde, sourire charmeur... Clay Madison est l'homme le plus sexy que Miranda ait jamais croisé. Mais pas question pour elle de succomber à ce séducteur. Car sa priorité, ce sont ses enfants, Jenny et Henry, qu'elle couve comme une mère poule. Sans se douter qu'un mystérieux personnage guette le moment propice pour se débarrasser d'elle... Les disparues de Roaring Springs, Addison Fox Dans les montagnes de Roaring Springs, les corps de plusieurs femmes ont été découverts après une avalanche. Pour Trey Colton, c'est l'occasion de prouver qu'il a l'étoffe pour devenir le shérif de la ville. Mais, pour mettre toutes les chances de son côté, il doit d'abord trouver une fiancée. Sans hésiter, il propose à Aisha, son amie d'enfance, de jouer ce rôle pour un temps... Au jeu des secrets, Marie Ferrarella Stupéfait, Sully soutient le regard sévère qui le toise. Ainsi, contre toute attente, la personne qui dirige le ranch où il vient de se faire embaucher est une femme. Forte, autoritaire sans aucun doute, mais dont le masque d'insensibilité cache, il en est certain, bien des failles. Lui, le flic déguisé en fermier le temps d'une enquête, est impatient de découvrir lesquelles. Romans réédités