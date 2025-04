Faut-il être végane ?

Alors que la consommation et la surproduction de viande animale est devenu l'un des enjeux majeurs de la crise climatique, le véganisme ne peut plus laisser indifférent. Ce livre constitue l'un des seuls ouvrages sur la question éthique du véganisme en langue française. Ce constat ne peut qu'interpeller : chaque année, près de 400 milliards d'animaux d'élevage sont tués pour la consommation humaine. Quoiqu'il demeure le faitd'une infime minorité, le véganisme est devenu en à peine une décennie un sujet de société, un thème clivant qui ne laisse personne ou presque. Dans les librairies de France, pourtant, seuls quelques ouvrages lui consacrés, dont plus ou moins aucun ne relève de l'éthique. La question de la moralité du véganisme a été largement négligée par les auteurs francophones. Le présent ouvrage vise à combler cette lacune. Son auteur s'attache d'abord à définir le véganisme, qu'il conçoit comme le mode de vie excluant à la fois l'exploitation animale et l'achat et l'utilisation de ses produits. Il s'ensuit de cette définition que le véganisme est moralement obligatoire si et seulement s'il est immoral d'exploiter les animaux et d'acheter et d'utiliser les produits de leur exploitation. En toute logique, l'auteur examine alors les arguments qui s'opposent à l'exploitation animale, à l'achat de produits d'origine animale et à l'utilisation de ces produits. Enfin, il pose la question du choix que font certains d'imposer le véganisme à autrui - par exemple, à leur enfant ou à leur animal domestique.