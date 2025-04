Durant l'été 2024, Catherine M. entreprend un voyage sur les routes des Etats-Unis qu'elle traverse d'est en ouest et du nord au sud. Reprenant le mythe littéraire de la route, qui va de Jack London à Cormac McCarthy, en passant par Jack Kerouac et John Steinbeck, elle croise des bisons, des jeunes gens très vulnérables, des chaleurs extrêmes, un serveur troublé par la tentative d'assassinat de Trump, une croyante à l'affût de la punition divine, des paysages lunaires somptueux, des tours de forage à perte de vue, d'innombrables casquettes rouges, des librairies et des cafés. S'engageant sur le terrain politique, l'écrivaine nous fait voir les Etats-Unis dans une étrangeté qui inquiète, tout autant qu'elle ravit.