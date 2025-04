Un vrai roman d'espionnage à Tanger, en 1952, avec la pétillante et redoutable Gabrielle Kaplan. Tanger 1952. Gabrielle Kaplan est recrutée par le SDECE pour infiltrer les milieux interlopes de Tanger où se croisent contrebandiers de toutes sortes et anciens collabos. Le port est la nouvelle plaque tournante de sombres trafics. Kaplan a pour cible un truand marseillais qu'elle a l'idée d'approcher en travaillant sous couverture au Venezia, un restaurant tenu d'une main de fer par la redoutable "Manouche" . Dans ce nid d'espions qu'est devenu Tanger, réussira-t-elle à tirer son épingle du jeu ? Car ce qu'elle va découvrir dépasse de loin la simple contrebande de cigarettes... Melvina Mestre a grandi à Casablanca et travaille à France Télévisions. Après Crépuscule à Casablanca , récompensé par le prestigieux prix Polar Sud Ouest/Lire en Poche 2023, et Sang d'encre à Marrakech , voici le troisième opus de cette série mettant en scène la pétillante détective privée Gabrielle Kaplan. Bons Baisers de Tanger nous entraîne à nouveau dans un Maroc des années 1950 parfaitement reconstitué.