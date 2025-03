L’année 69 fut l’une des plus noires en Italie. Néron est mort, et l’Empire a connu quatre Césars. Galba, Othon et Vitellius e sont violemment succédés sur le trône jusqu’à ce que Marcus Antonius Primus s’empare enfin de Rome. de l’autre côté de la méditerranée, la guerre ravage toujours la Judée, menaçant la ville éternelle de la famine, alors que le nouvel Empereur Vespasien vient de prendre le pouvoir. Pendant ce temps, violence, complots et meurtres sont devenus monnaie courante dans les rues.

C’est ce moment-là que choisit Gnaeus Pontus pour fuir la légion, et retourner en Italie afin de se faire oublier. Il compte prendre le temps qu’il faudra pour justifier sa fortune nouvellement acquise. Mais Rome n’est pas un lieu où l’on peut disparaître et se cacher : surtout après avoir spolié l’Empereur.

Gnaeus se voit contraint de résoudre le meurtre d’un esclave retrouvé dans les appartements de la favorite. Il se trouve ainsi mêlé à des secrets qui pourraient mettre en péril la stabilité de l’Empire.



Le Complot de Marcus Antonius Primus est le premier volume de la série Lucius Apex, dont les livres peuvent être lus indépendamment. Il est suivi par Massilia, et par les Funérailles inachevées.

La série les Enquêtes de Lucius Apex se plonge dans la vie quotidienne des Romains, pour donner corps à des enquêtes policières sur fond de meurtres et de conspirations contre l’Empereur Vespasien.