Puissante(s)

"Je t'aime" c'est dire à quelqu'un : suis-moi, fonce loin et un jour prochain, sans crier gare, je te laisserai là, en plan, seule et j'irai le mentir à une autre personne, qui, à son tour me suivra dans les confins de mes nuits. Exister au point de rupture : les tessons de miroir déchirent la main qui s'en empare, les images brisées capturent des amours brûlantes, les refuges de l'addiction ne contiennent plus, le texte éclate. De sa famille violente, la narratrice désire s'émanciper. Elle évoque des amours aussi intenses que désespérées avec une sensibilité à fleur de peau, dans des textes volés à la vie où se cache la farouche foule des femmes, unies dans l'adversité et forces de renaissance.