Comme une lanterne sur les ruines

Elle est une collégienne sans histoire, effacée, presque invisible. Son quotidien, c'est l'ennui et l'immobilisme étouffant des habitudes. Lui est un môme abîmé, livré à ses fantômes. Sa vie, c'est la rue et la nuit, les heures arrêtées où les monstres s'éveillent pour faire danser les âmes perdues. Au détour d'une rue, leurs mondes vont se percuter. Au fil des jours et des vers de Prévert qui les accompagnent, ils vont s'inventer un ailleurs où exister, leur monde à eux. Avec ce roman d'une terrible beauté, Cécile Schouler nous offre une lecture bouleversante qui n'omet rien d'une réalité nue, brutale et ambivalente, illuminée par des instants d'amour, de poésie et d'humanité.