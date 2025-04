La question de l'enfantement connaît actuellement de profondes transformations. Alors que la tendance est au déclin de la natalité dans une grande partie du monde, le désir d'enfant de certains couples hétérosexuels et de même sexe fait appel, en Europe comme en Chine ou en Inde, à des procédures multiplesallant de l'adoption aux innovations technologiques d'aide médicale à la procréation et même de gestation pour autrui. Dans quelles conditions ces projets d'enfantement se réalisent-ils ? Puis, lorsque l'enfant paraît, que sait-on des transformations de la parentalité ? La conciliationavec le travail et ses nouvelles modalités se pose-t-elle encore différemment pour les pères et les mères ? L'autorité parentale est-elle remise en cause ? Et pourquoi la République populaire de Chine essaie-t-elle actuellement de réglementer la parentalité sur un mode " scientifique " ? Les dix contributions originales réunies dans cet ouvrage éclairent ces questions actuelles, à l'aide des outils des sciences sociales. Avec des contributions de : Marie-Caroline Compans, Romain Delès, Lynda Gaudemard, Estelle Herbaut, Renyou Hou, Anne Lambert, Manon Laurent, Mickael Melki, Jean-François Mignot et Marie Trespeuch.