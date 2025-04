Intrigué par une belle esclave qui vient de sauver Enak, Alix la rachète et l'affranchit, après lui avoir demandé de lui raconter son histoire. Cette esclave, Iphis, révèle être la princesse du royaume de Kamarès, royaume étant resté discret pendant de longues années, afin de se protéger du reste du monde. Iphis était envoyé en délégation par son père, le roi, qui souhaitait ouvrir ses frontières, afin de pallier le problème de surpopulation qui frappait l'île. Intrigué par ce récit, Alix décide de raccompagner Iphis chez elle, afin qu'elle fasse un rapport à son père. Mais arrivée à destination, la princesse réalise que son père n'est plus sur le trône, et que le royaume semble avoir surmonté tous ces problèmes. Derrière ces changements drastiques se cache un sombre secret dont le peuple lui-même ne semble pas avoir connaissance.