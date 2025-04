NOUVEAUTE 2025 Deux mains, dix doigts. Un doigt, une couleur. A chaque page, de la gymnastique pour faire bouger les doigts. Avec tes mains, avec tous tes doigts et même avec tes paumes, tu vas poser, toucher, marcher et bien plus encore. Arriveras-tu à faire tous les gestes que le livre te propose ? Un livre interactif pour s'amuser avec ses mains et, l'air de rien, apprendre la gauche, la droite et le nom de tous les doigts.