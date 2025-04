" J'étais un demi-dieu et aujourd'hui, je suis un chômeur. " Tel est le constat de Paul McCartney à l'aube des Seventies. Les Beatles ont splitté, il est le méchant de l'histoire et le monde du Rock lui tourne le dos. De plus, son compte en banque est bloqué pour d'obscures problèmes de droits. Il ne peut compter que sur lui-même et sur l'amour de sa vie, Linda. Réfugié en Ecosse, il va se reconstruire avec sa famille et ses copains pour atteindre de nouveau les sommets avec son nouveau groupe : les Wings. Un épisode crucial de l'histoire de la pop racontée et dessinée par un Hervé Bourhis à son sommet.