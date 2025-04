Alors qu'une canicule frappe la Vénétie, on découvre une tête coupée à quelques pas de la basilique San Marco. C'est le début d'une série d'événements inexpliqués qui terrorisent les touristes et laissent les autorités impuissantes. Qui verse du sang sur le pont du Rialto ? Quelle est cette nouvelle épidémie dont la police semble vouloir à tout prix dissimuler l'existence ? La peste serait-elle de retour à Venise ? Roman policier et philosophique, Veniceland pose la question du sort de notre planète et celle de l'inquiétante disparition de la beauté. Et si l'art pouvait sauver le monde ?