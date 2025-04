Dossier pédagogique d'Olivier Thircuir. Il était une fois, au coeur d'un bois, un couple de bûcherons qui souffrait de la misère et de la faim. Un train, qu'ils imaginent rempli de marchandises, passe quotidiennement prêt de leur logis. Un beau jour, un paquet est jeté hors d'un wagon, il contient un nourrisson que son père, juif, veut sauver de la déportation. Sous la forme d'un conte, Jean-Claude Grumberg dénonce l'horreur de la Shoah et fait triompher l'amour et l'espoir. Les points forts de l'édition "Déclic lydée" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !