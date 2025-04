L'envers de la girafe

Dans un quartier périphérique de Toulouse, des gens mènent leur vie, se côtoient et s'observent. Il y Gaspard, chargé de la vidéo surveillance d'un carrefour, Pierre le chauffeur routier et sa compagne (qui se serait montrée nue à son balcon), un botaniste sourcilleux qui répertorie toutes les espèces végétales croissant entre les murs et les trottoirs, et l'homme à la girafe. A la manière de Robert Altman dans Short Cuts, Pascal Dessaint orchestre les chassés-croisés de personnages au bord de la crise de nerfs, jusqu'au drame prévisible... et inattendu.