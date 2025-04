Ni dieu ni IA

Dissimulées dans nos moteurs de recherche, réseaux sociaux, générateurs de textes ou d'images et autres assistants vocaux, les intelligences artificielles ont appris de nous pour produire des contenus à notre place. Du devoir de l'étudiant paresseux à l'article scientifique, en passant par le deepfake, le journalisme ou encore l'art visuel, les IA participent désormais à tous les types de production culturelle et se propagent de proche en proche dans chaque recoin de nos vies. Nous partageons avec elles nos souvenirs, nos désirs, nos affects, nos connaissances et nos créations sans la moindre limite. Et si leur développement conduisait non pas à l'émergence d'une machine consciente, comme leurs promoteurs et leurs détracteurs l'envisagent, mais à l'expropriation et à l'exploitation de notre intelligence collective ? En interrogeant la démultiplication infinie de simulations qui nous illusionnent, cet ouvrage (probablement écrit par une IA) nous entraîne à coups de paradoxes dans le vide du non-sens bien ordonné. Au gré d'un inquiétant voyage à la rencontre de cerveaux plongés dans des cuves, de robots dactylographes, de perroquets stochastiques, de policiers quantiques et de chatbots psychopathes, Mathieu Corteel nous amène à questionner la tentation de nous déposséder de nos qualités humaines et d'en investir des calculatrices toutes-puissantes. Qu'est-ce que la délégation de nos pouvoirs d'action, de création et de décision à des interfaces auxquelles nous attribuons une pensée implique concrètement dans des domaines tels que le travail, le soin, la surveillance, le vote ou encore l'éducation ? Que deviennent nos mondes humains en s'hybridant à nos machines connectées ?