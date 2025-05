Les franchises hollywoodiennes sont omniprésentes dans l'univers médiatique contemporain depuis près de 50 ans : Star Wars, Terminator, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, le Marvel Cinematic Universe, etc. Leur puissance économique et leur emprise sur les imaginaires découlent d'une capacité à s'inscrire dans la durée à travers une série de films, et à s'étendre au-delà du cinéma en direction de la télévision, de l'édition, du jeu vidéo ou des produits dérivés, au point de disposer d'une image de marque globalisée. Ce vaste territoire est pourtant moins monolithique qu'il n'y parait, chaque franchise disposant d'atouts et de handicaps spécifiques. Le présent ouvrage cherche à appréhender le fonctionnement complexe de ces productions contemporaines au moyen d'approches complémentaires, allant de l'esthétique à l'économique, du narratif au culturel, afin de répondre à un faisceau de questions. Quelles sont les origines et les évolutions récentes des franchises hollywoodiennes ? En quoi ces dernières sont-elles propices à l'innovation artistique, technologique et industrielle ? Comment établissent-elles un lien spécifique avec leurs publics ?