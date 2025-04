Jon Hassell est l'un des trompettistes les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle. Son influence et ses collaborations sont innombrables, du minimalisme new yorkais à l'ambient, dont il sera un pionnier. Entre musique composée et improvisée, traditionnelle et futuriste, orientale et occidentale, expérimentale et pop, il mêle styles et courants avec une radicalité et une indépendance constantes. Atmospherics est un laboratoire plein de pistes et de trouvailles. Hybride, à l'image de sa musique : journal intime, notes de pochettes, fragments, réflexions sur sa musique et ses influences (musicales, littéraires, spirituelles, théoriques). C'est un manifeste mutant, un voyage à travers la discographie et l'univers d'un créateur en recherche perpétuelle de nouveaux horizons.