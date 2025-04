Disparition inquiétante d'une femme de 56 ans

Un livre social, engagé, qui raconte la vie et la mort de Letizia Storti, une femme percutée par la fiction et broyée par le réel. Elle s'appelait Letizia Storti. Je l'ai un peu connue. Ce livre tente de lui redonner un visage et un nom. Marseille, juin 2022, une femme disparaît. Elle a quitté la clinique où elle était hospitalisée et s'est évanouie dans la nature. Un an auparavant, elle avait voulu se suicider dans l'usine où elle travaillait à la chaîne depuis trente-six ans. Un appel à témoins est lancé, mais les jours passent et rien, le désert. Une anonyme, une ouvrière. "Dans un récit aussi sensible que factuel, elle sauve de l'oubli cette anonyme. Pour que le harcèlement moral qu'elle a subi à l'usine ne soit pas réduit à un simple fait divers". Le Monde Née en 1972, Anne Plantagenet est écrivaine et traductrice de l'espagnol. Elle est l'autrice d'une dizaine d'ouvrages dont L'Unique. Maria Casarès, Trois jours à Oran, D'origine italienne, et Nation Pigalle.