Boostez votre cerveau

Testez vos talents en casse-têtes avec les énigmes visuelles et déroutantes de cet ouvrage. Mettez à l'épreuve votre raisonnement non-verbal et votre logique avec ce recueil de 100 énigmes visuelles qui vous surprendront et vous divertiront tout en testant votre agilité mentale et en boostant votre capacité à résoudre des problèmes de différentes façons. Parmi les énigmes, retrouvez : - Des cherche et trouve - Des rotations mentales de dés jetés - Des Hanjies - Des pièces à déplacer - Des formes à compter - Des illusions d'optique - Des raisonnements en 3D - Des séquences visuelles - Des codes à décrypter - Des labyrinthes extrêmes - Des puzzlesEn bref, cet ouvrage propose des douzaines de défis créatifs différents pour booster et entretenir vos capacités cérébrales !