Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public

Saviez-vous que les objectifs de "neutralité carbone" reposent largement sur des technologies qui n'existent pas ? Que la destruction d'une zone naturelle peut être "compensée" par l'investissement dans un produit financier ? Que l'on ne produira jamais assez d'hydrogène "vert" pour remplacer le pétrole ? Alors que l'enjeu écologique est décisif, nous avons un besoin urgent de clarifier les débats sur le sujet. Le greenwashing est ce qui nous en empêche. Evoquant tour à tour un verdissement de façade, la récupération d'un discours environnementaliste vidé de sa substance, la mise en place d'innovations aux effets "écologiques" douteux, il biaise le débat public et empêche des choix démocratiques éclairés. Fort de ses vingt-cinq entrées : croissance verte, économie circulaire, énergies décarbonées, dématérialisation, politiques publiques, nucléaire, transition, véhicule propre, ville durable... ce manuel d'autodéfense intellectuelle permet d'appréhender le greenwashing dans toute son ampleur. Trente-cinq scientifiques et spécialistes de ces questions révèlent les fausses promesses, les illusions rassurantes et les formes d'enfumage qui nous enferment dans des trajectoires insoutenables. Un outil essentiel pour ouvrir la voie aux bifurcations nécessaires. Aurélien Berlan est docteur en philosophie, chargé de cours à l'université Toulouse Jean Jaurès ; Guillaume Carbou est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bordeaux ; Laure Teulières est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès. Tous trois sont membres de l'Atécopol, collectif de chercheuses et de chercheurs réfléchissant à la question écologique.