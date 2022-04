Larguons les amarres

Entre les rochers, Tom et Lilou viennent de découvrir une bouteille en verre habillée de coquillages et d'algues. On aperçoit quelque chose à l'intérieur. - Donne-la-moi. Mais, donne-la-moi, dit Tom en tirant la bouteille vers lui. La bouteille glisse des mains des enfants et se brise sur le rocher. Un petit bateau git au milieu des morceaux de verre. - Mille milliards de mille sabords, enfin quelqu'un qui fracasse cette bouteille ! Ne me regardez pas comme ça ! On dirait des merlans frits. Bon, assez bavardé. Je me présente : Brulot, et pas bulot. Attention, hein ! C'est ainsi que frère et soeur rencontrent un poisson-pirate-parlant qui les convainc de partir en mer à la recherche du trésor du Royaume. Les aventures qu'ils vivent à bord de la chaloupe ouvrent leurs coeurs à l'invitation du Capitaine qui propose de changer leur vie. Une adaptation drôle et imaginative de la grande Histoire à laquelle Dieu nous convie !