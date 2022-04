Au-delà du soleil couchant

Les points d'eau de la savane africaine sont à sec et certains animaux n'ont plus assez à boire. Ekundayo, l'éléphanteau, a du mal à comprendre la mort de sa maman, mais sa famille l'accompagne et le rassure. Avec sensibilité, l'auteure dépeint les étapes du deuil chez les jeunes enfants à travers les réactions d'Ekundayo. Elle souhaite ainsi les aider à exprimer leurs sentiments et à les partager avec leur entourage. La tante et le père d'Ekundayo lui disent des mots d'encouragement et de réconfort et lui parlent d'un Amour encore plus grand que celui de sa maman.