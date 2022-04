Les Mésanges Tome 1 : Abi

Abi a une spécialité : se rendre invisible. D'ailleurs, elle maîtrise sur le bout des doigts l'art de rester dans l'ombre et les techniques les plus subtiles pour ne pas se faire remarquer. Mais avec une mère américano-babacool tendance chamane adepte du no bra, une petite soeur aussi populaire qu'une pop star et sa nouvelle amie Lila (trop maquillée, trop court, trop strass, trop paillettes, trop grande gueule), les astres semblent s'être ligués contre elle pour la rendre enfin visible !