L'amour écorché

Pianiste virtuose, Hélène, vingt-trois ans, est pétillante de vie. Appelée au chevet d'un vieil ami mourant, elle rencontre Alexandre, un inconnu dont le regard magnétique et la force paisible troublent la jeune femme jusqu'au plus profond de son être. Qui est-il ? La réponse glace le coeur d'Hélène : il est prêtre... Elle est alors loin d'imaginer les années de douleur et de tourments qui l'attendent. Alexandre, qui a juré fidélité à Dieu, se trouve face à un choix cornélien. Renoncera-t-il à son sacerdoce pour aimer Hélène ?