Les explorations d'Aby

Aby est une grande curieuse. Elle aime partir à la découverte de nouveaux mondes, explorer des contrées mystérieuses, s'aventurer dans l'inconnu. Elle est toujours excitée à l'idée de rencontrer de nouvelles créatures et a choisi très jeune de devenir exploratrice. Et ce qu'elle préfère, c'est la plongée sous-marine. A bord de son sous-marin, elle découvre des paysages fantastiques, depuis des plages de sable fin fin jusqu'aux sombres et inquiétants recoins des abysses. Et quand elle trouve un emplacement idéal, elle revêt son scaphandre et sort de son vaisseau pour s'immerger dans cet univers où tout semble voler. Venez l'accompagner ! Un premier album montrant un univers original d'une auteur-illustratrice travaillant en linogravure. Les enfants et leurs parents pourront comme Aby se promener au fond des mers dans des paysages extraordinaires à la découverte de créatures marines, dans le calme et la sérénité de l'océan.