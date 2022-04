Le meilleur de la Corse : 4 zones de découverte : autour de la baie d'Ajaccio, autour de Bonifacio et de Porto Vecchio, autour de Bastia et de Saint-Florent, autour de Calvi et de L'Ile Rousse. Des excursions vers Corte et la montagne corse ou vers les calanques de Piana. Des thématiques illustrées : les plus belles plages, baignade en eau douce, randonnées, tours et ponts génois, gastronomie et produits stars... Les adresses coups de coeur de Pierre Pinelli, auteur de nombreux guides sur la Corse. 35 cartes et 170 photos environ.