Le paysage originel. Changer de regard sur les littératures francophones

Avec une vague de mondialisation, l'essor des formats numériques, un projet européen rongé par le doute, cet essai montre de nouvelles constructions de l'identité par la littérature, plus locales que régionales, plus globales qu'internationales, plus communes qu'universelles. La notion de "paysage originel" aide à retrouver un sol, à "atterrir" (Bruno Latour) après toutes les délocalisations. Un sol sensible apparaît alors comme une reconnaissance de soi, explorée subtilement par la poésie. Car le "paysage originel" relève aussi bien de l'art des mots que d'une expérience ordinaire. Nous nous reconnaissons tous dans des lieux, plus ou moins réels, plus ou moins recomposés, dans lesquels nous ressentons une atmosphère familière ou des valeurs qui nous constituent.