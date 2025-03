Georges Duroy, d'origine modeste et médiocrement instruit, mais à l'esprit résolu et, surtout, jeune et séduisant, monte tenter sa chance à Paris après avoir servi comme sous-officier en Afrique. Il y retrouve un ancien compagnon d'armes, Charles Forestier, qui brille maintenant dans le journalisme. Avec sa femme, il l'aide à publier un premier article qui connaît un fort retentissement. Duroy pénètre bientôt les rouages de la profession et les dessous du Tout-Paris. Il sait plaire à un propriétaire de journaux rusé et à plusieurs femmes influentes qui l'aident dans son ascension sociale. Son audace et son charme suppléent à son manque de culture. Un duel gagné accroît son prestige. Au fil des intrigues et des manipulations, Duroy, devenu désormais "Bel-Ami", prêt à tout pour faire fortune et asseoir son pouvoir, révèle une âme profondément dévoyée et cynique. Guy de Maupassant fut accusé de pessimisme outré pour ce roman balzacien qui fit scandale lors de sa parution. Il répondit qu'il s'était borné à écrire une satire du journalisme parisien. Avec son brio irrésistible et son style alerte et précis, "Bel-Ami" reste l'une des oeuvres les plus marquantes de la littérature française du 19e siècle.