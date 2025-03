Révolutions de notre temps

D'un continent à l'autre, depuis nos exils, lors de nos voyages et de nos combats, nous nous sommes rencontré. es. Dans le fracas des batailles de rue, dans les gestes reproduits d'un pays à l'autre, dans ces mots qui se sont fait écho en de multiples langues, nous nous sommes reconnu. es. Nous avons compris que nous faisions partie d'un combat transnational. Que nous faisions face à des pouvoirs internationalement organisés. Et que, en restant isolé. es les un. es des autres, nous ne pourrions rien. C'est de la rage et de l'amertume de nos défaites, mais aussi du besoin de ne pas en rester là, qu'est né le désir de se connaître et de se lier. Nous avons commencé à créer un réseau de liaisons planétaires avec celles et ceux d'entre nous qui, de premières lignes en assemblées populaires, de grèves féministes en comités de résistance, de ronds-points habités en forêts occupées, se sont découvert une sensibilité commune. Si les avant-gardes d'un autre temps prétendaient marcher un pas en avant des masses, nous savons que nous marchons un pas en arrière des soulèvements populaires des dernières décennies. Nous avons grandi dans leur sillage, ils ont été notre meilleure école. A partir de là, nous essayons de tisser la trame d'une expérience générationnelle. De cette expérience qui relie toutes celles et ceux qui, quels que soient leur âge, leur genre, leur ethnie, leur religion ou leur langue, ont reconnu, au plus profond de leur coeur et de leur corps, l'émergence d'un nouveau cycle révolutionnaire.