La Sophrologie - Les Essentiels Bien-Être

La clef de votre bien-être émotionnel est entre vos mains ! Apaiser son stress, se préparer à un examen, dénouer un conflit intérieur, mieux dormir... La sophrologie, thérapie psycho-corporelle inventée par Alfonso Caycedo, fait des merveilles pour gérer en douceur les soucis émotionnels et les angoisses au quotidien. Véritable bible de la sophrologie, cet ouvrage de Pauline Valdairon vous entraîne à la découverte de cette discipline, son vocabulaire, son fonctionnement et ses techniques. Découvrez comment se passe une consultation en cabinet, explorez les différentes émotions et le fonctionnement du stress chronique ou aigu ainsi que les infinies possibilités de la sophrologie, notamment sur les enfants, adolescents ou personnes âgées. Retrouvez également plus de 60 exercices de visualisation, des relaxations dynamiques, des méditations et sophronisations pour rester à l'écoute de votre corps et vos émotions, mais aussi 15 cas pratiques et situations du quotidien que la sophrologie peut vous aider à mieux vivre grâce à des protocoles complets. Votre sérénité et votre mieux-être sont désormais à portée de main... A propos de l'auteure : Pauline Valdairon est sophrologue et relaxologue certifiée, spécialisée en libération émotionnelle. Egalement professeure de Yin Yoga et facilitatrice de cercles de femmes en région toulousaine et à distance, elle transmet chaque jour aux personnes qu'elle accompagne sa bienveillance et son savoir. Elle est également l'auteure de Femme Cyclique (éd. Danaé).