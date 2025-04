Recherche Lily désespérément

Du temps pour soi, ou presque... Au terme d'une énième journée de travail éprouvante où on lui a collé dans les pattes une adjointe incompétente à peine sortie de l'adolescence, Lily, directrice marketing dans l'évènementiel, décide de prendre une mesure radicale. Elle pose trois mois de vacances, puis tape " location-maison-calme-nature " dans un moteur de recherche. En quelques clics, c'est l'évidence : " Val-Flore-les-Bains. Ancienne maison de berger en pierre entièrement rénovée, vues exceptionnelles, dans une vallée sauvage et préservée. " Lily réserve sans hésiter. A elle les longues heures de lecture, les séances de yoga et le temps, enfin, de s'occuper d'elle. Mais dans sa précipitation, Lily a oublié une règle élémentaire : quand la photo est trop belle... Méfiance ! Une comédie pleine d'humanité avec, qui sait, un peu d'amour aussi. Bon séjour à Val-Flore-Les-Bains.