Deux gamins, Juan et Pedro, veulent participer à un concours d'écriture d'un conte. Qui peut leur expliquer les règles de composition, ce qu'il convient de faire et surtout d'éviter ? C'est alors que leur vient l'idée d'aller voir celui qu'on nomme du sobriquet "le Viscache" . On sait qu'il a été marionnettiste, qu'il a joué dans un cirque, qu'il a été forain mais aujourd'hui il vit isolé dans une cabane et, généralement, les enfants se moquent de lui... Dans la grande tradition de Jorge Luis Borges ou de Juan Rulfo, ce conte entre rêve et cauchemar est une merveille.