Eclats de silence chez les Belov

Tarangog, Russie. Anton Ilitch s'éteint sous les yeux de sa fille, Varia. Celle-ci n'a plus de nouvelles de son frère Sergueï depuis sa fuite en Australie, à la poursuite de la musique et de l'amour. Sa soeur Liouba s'est elle aussi envolée pour vivre sa vie d'actrice et de femme dans cette France dont vient leur mère, enfermée dans le secret de son enfance. La mort de ce père incompris et mal-aimé va-t-elle leur donner l'occasion de se retrouver après tant d'années, et briser enfin les silences hérités de leurs parents ? Le portrait d'une famille blessée par l'Histoire et traversée par la perte, l'exil et la quête de compréhension, en un tableau profondément humain.