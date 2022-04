Le XXe siècle en manga - De la 1ère GM à la crise de 1929

Ce manga se divise en 5 chapitres : 1 - L'impérialisme et la Première Guerre mondiale - 1910 à 1916 2 - La conférence de la paix de Paris et Woodrow Wilson - 1918 3 - Lénine et la révolution russe - 1917à 1920 4 - Sun Yat-sen et la révolution chinoise de 1911 5 - La prospérité des Etats-Unis et la seconde révolution industrielle américaine Chaque chapitre est suivi d'une double-page "infos plus" avec des explications sur les thématiques abordées. Chaque livre est enrichi de plusieurs pages chronologiques. Et d'un cahier documentaire. Dans ce tome, on trouvera : - Les accords secrets de la Première Guerre mondiale avec notamment la correspondance Hussein-MacMahon ; Laurence d'Arabie ; ou la diplomatie britannique et la question palestinienne aujourd'hui - L'annexion japonaise de la Corée et la domination japonaise sur la péninsule coréenne - Les années 1920 et la Période de la Prohibition aux Etats-Unis avec le crime organisé et la levée de la prohibition - L'histoire de l'automobile, une invention qui a changé le monde, depuis les premières autos, les premiers modèles à essence, les voitures pendant la guerre et l'industrie automobile japonaise après la Seconde Guerre mondiale.