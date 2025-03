La Guerre, ce sont des millions d'enfants, de femmes, d'hommes qui ont disparu et continuent de disparaître dans des conditions plus atroces les unes que les autres. La Guerre n'épargne personne. Il semble que sur les décombres d'une guerre, une autre prenne toujours naissance. Car la Guerre est une construction humaine, une machination que l'on entretient, volontairement ou non. A travers le voyage de Katerina, partie à la recherche sa fille Katya, ce récit met l'accent sur ces femmes, toujours discrètes, qui semblent faire partie du décor. L'histoire de ces mères à qui l'ont fait tout subir sans leur poser de questions, celles qui élèvent des fils qui mourront peut-être un jour pour leur pays, ces femmes courageuses à qui l'on donne rarement la voix. Antoine Schiffers n'a pas la prétention de la leur donner, mais il voudrait au moins parler un peu d'elles.