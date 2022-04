Retour à Moosonee

Jacob, un allemand qui s'apprête à passer l'Abitur, se lance sur les traces de son père, dont il vient d'apprendre que c'est un Cree du Canada. Mais arrivé à Moosonee, une ville où le garçon a vécu ses quatre premières années sans en avoir de souvenirs, Jacob découvre que son père n'est pas chez lui : il est en train de chasser à quelques kilomètres de la ville. L'ado rencontre une femme sympathique qui l'a connu étant petit, la mère de Luke, un garçon de son âge qui est mort dans un incendie deux ans plus tôt. Elle l'héberge pour la nuit, et Jacob trouve ensuite un passage en motoneige pour rejoindre son père. Seulement, le voilà abandonné au milieu d'une nature hostile par l'homme qui devait l'amener. Jacob survit à peine au froid et à la faim quand il est férocement attaqué par un ours. Heureusement, Anak, un vieux Cree, le tire de ce mauvais pas et l'accueille chez lui. Jacob y fait la connaissance de Kim, une autochtone revêche de prime abord. Mais peu à peu, Jacob et Kim se rapprochent tandis que la jeune fille soigne l'Allemand et lui présente une partie de la culture algonquine. Seulement, l'arrivée de Jacob fait ressurgir des secrets restés enfouis bien longtemps...