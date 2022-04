Psychologie de l'environnement. 130 notions clés

La psychologie environnementale est l'étude des interrelations entre l'homme et son environnement physique et social, dans ses dimensions spatiales et temporelles. Sa spécificité est d'étudier les attitudes, les perceptions, les conduites en relation avec le contexte physique et social dans lequel l'individu évolue. Cette discipline, apparue en France en 1990, constitue un champ d'étude en plein essor depuis plus de 30 ans. Même si un certain nombre de titres qui font référence en France ou à l'étranger ont déjà été publiés, il n'existe pas de "dictionnaire" pour définir les concepts qui lui sont spécifiques. C'est ce que propose cet ouvrage, en explicitant les 130 grandes notions de cette discipline.