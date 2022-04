En ce qui concerne Alexandre

Bruxelles années post-68, Académie d'architecture de l'Ouvroir. Forts de l'appui de leur charismatique chef d'atelier Leo Vatoux, Alexandre et ses amis décident de consacrer leurs projets d'étudiants aux luttes menées par les tout nouveaux comités de quartier. L'ennemi : la "bruxellisation" de leur ville bien aimée. Promus assistants au grand dam des anciens de la boîte, les jeunes de la "bande à Vatoux" inventent dans l'euphorie un urbanisme au service des habitants, dont le succès monte en flèche, avant d'exploser en plein vol avec l'affaire de l'Ouvroir. A partir de ce moment, pour Alexandre, tout part à vau-l'eau – sa famille, son travail, son amour, son pays. Incapable de renoncer à son idéal, il se retrouve chômeur et passe de la marge à l'exclusion, quittant les bras d'une femme pour ceux d'une autre, de Bruxelles à Rome et de Londres à Jérusalem. Assoiffé de lumière, il sillonne la Grèce, là brille la clarté philosophique. Le trouvera-t-il enfin, cet ailleurs où il pourra écrire et mettre fin à son errance ? Dans ce roman de la ville et de la jeunesse, Philippe Brandes nous entraîne en un périple inattendu – d'architectures rêvées en amours utopiques, de combats chaleureux en revers de fortune, de passions, d'idées et de paysages. Son écriture cinématographique s'y déploie en un récit savant et foisonnant, aussi fougueux que structuré.