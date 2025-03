Les guerres de Syrie

La tragédie syrienne doit être replacée dans son contexte planétaire, marqué par un affrontement sans merci entre deux visions du monde. Au-delà des ambitions stratégiques, économiques ou idéologiques, elle apparaît comme un enchevêtrement complexe de luttes impliquant une quinzaine de guerres et deux centaines d'acteurs, gouvernementaux ou autres (armées, milices, agents spéciaux, ONG, think tanks). Ce "printemps arabe", qui a fait des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés, reste opaque pour le public, en raison d'une désinformation massive qui masque l'agression internationale subie par la Syrie, la cruauté de sanctions illégales et le prix payé par la population. Retombée de la fièvre actuelle au Proche-Orient, la chute éclair de la Syrie en décembre 2024 livrera-t-elle un jour ses secrets ? Comment les forces du HTS (Mouvement de Libération du Levant), soutenues par la Turquie et le Qatar, ont-elles pu s'emparer sans combats des principales villes et de Damas en quelques jours ? Bachar Al Assad disparaissant des écrans. Pourquoi l'armée s'est-elle retirée sans tirer un seul coup de feu, laissant le pays à la merci des envahisseurs ? Bien qu'il ait suscité des espoirs, ce coup de théâtre est de mauvais augure pour l'avenir.