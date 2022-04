Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne. Réglementation, concepts et applications

Le contrôle interne est un outil d'aide à la prise de décision qui permet à une organisation de réaliser de manière efficace et efficiente ses objectifs stratégiques et de maintenir, voire améliorer, sa performance. Cet ouvrage démontre l'utilité de la mise en place d'un système de contrôle interne dans l'entreprise. Il explique les pratiques de gestion des risques au sein d'une organisation, détaille les principales procédures et techniques de contrôle interne et fournit les méthodes pour évaluer la qualité d'un système de contrôle interne. Proposant une lecture critique du cadre actuel du contrôle interne, il traite aussi des défis futurs, notamment en ce qui concerne la digitalisation des activités et l'émergence de certaines menaces liées à l'instabilité et l'imprévisibilité de l'environnement.