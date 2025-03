A quand remonte votre dernière bonne nuit de sommeil ? Avez-vous une idée du type de dormeur que vous êtes ? Est-ce que les expressions "à poings fermés" et "sur ses deux oreilles" sont un idéal inatteignable ? Rassurez-vous, il n'y a aucune fatalité ! Dans ce guide complet, les experts de Bel & Bien vous accompagnent pour trouver les réponses à ces interrogations, et bien d'autres ! Cérémonie du coucher, position de sommeil, agencement de la chambre... mais aussi somnolence diurne, musicothérapie ou ronflements, ce livre fait le tour de la question : comment (bien) dormir pour un repos optimal ? Grâce à cet ouvrage : - Comprenez le fonctionnement du sommeil pour en faire un allié : temps de repos nécessaire, ses évolutions selon l'âge, l'influence de la génétique... - Découvrez les clés à mettre en place dès l'éveil : luminothérapie, étirements matinaux, aliments à privilégier... - Eliminez les ennemis de votre sommeil : lumières artificielles, stress chronique, charge mentale... - Explorez ses mystères : bâillement communicatif, intelligence de la sieste... Tout pour (re)trouver un sommeil réparateur ! Bel & Bien est l'émission dédiée à votre bien-être, diffusée tous les samedis à 9 h 30 sur France 2 depuis 2021. Elle est présentée par Agathe Lecaron, journaliste, également présentatrice de La Maison des Maternelles, et par Ali Rebeihi, journaliste, également présentateur de l'émission de radio Grand bien vous fasse. Stanislas Gusman, journaliste, est l'un des rédacteurs en chef et l'un des chroniqueurs de l'émission Bel & Bien.