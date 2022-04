Biologie cellulaire L1. Méthodes, astuces et pièges à éviter

Cet ouvrage est conçu pour faciliter la compréhension et l'apprentissage des concepts clés et fondamentaux de la biologie cellulaire. A travers 100 fiches de 2 pages, chaque notion est présentée en prenant comme point de départ un exercice ou un QCM extrait de sujets d'examen, et souvent source d'erreur dans les copies des étudiants. La réponse fausse " type " des étudiants est exposée puis analysée dans le but d'en tirer les astuces et méthodes pour éviter au lecteur de tomber à son tour dans les pièges. Confronté aux erreurs de ses pairs, l'étudiant trouvera dans cet ouvrage toutes les clés pour éviter les embûches de cette discipline et acquerra la méthode et la démarche à tenir pour résoudre exercices et questions d'examen.