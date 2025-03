Une trace dans le temps

Derrière les lourdes portes de l'institut St Mary, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite ! A l'institut St Mary, les historiens n'étudient pas seulement le passé, ils le visitent. Madeleine Maxwell, alias Max, se réjouit de pouvoir enfin profiter de la vie avec Leon, mais cette bonne résolution ne dure que jusqu'à l'heure du thé ! Max est, en effet, devenue la cible de la Police du Temps. De la destruction de Pompéi à l'Egypte antique, de l'Angleterre du Moyen Age à celle du xviie siècle, la jeune historienne et son compagnon parcourent la ligne temporelle à vive allure. Poursuivis par des forces armées intraitables, ils affrontent les guerres, la peste noire, Akhenaton, l'éruption du Vésuve, et doivent surtout tenter de ne jamais laisser de trace... " Tout ce qui fait le sel de cette série est là : une intrigue menée tambour battant, beaucoup d'humour, de l'action et des personnages attachants. " Des livres, des livres ! " L'humour grinçant de Maxwell n'atteint son apogée que lorsqu'elle rencontre des situations désespérées, ce qui résume parfaitement ce tome ! " Sometimes a book Egalement chez Pocket, dans la même série : Un monde après l'autre (Livre 1), D'écho en échos (Livre 2) et Une seconde chance (Livre 3).