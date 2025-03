Elle devra tout quitter pour vivre à nouveau. Seule survivante de l'accident qui a coûté la vie à son fiancé et ses meilleurs amis, Fanny doit à présent réapprendre à vivre. Comment expliquer à ses proches la culpabilité d'être toujours là ? L'impossibilité de renouer avec la joie ? Pour honorer la mémoire de celui qu'elle aimait et échapper à sa douleur, elle décide de réaliser son rêve à lui et de partir au Canada...