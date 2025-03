L'ombre du savoir perdu

Vingt ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. Les Augures, autrefois considérés comme des dieux - devenus dictateurs - ont été renversés et anéantis, leurs pouvoirs mystérieusement disparus. Leurs représentants, hommes et femmes dotés d'une capacité moindre, les Talentés, n'ont évité le sort des Augures qu'en se soumettant au Pacte qui les lie 3 quatre Préceptes, les marque de manière indélébile et protège les humains. Davinn, élève des Talentés, en subit les conséquences. Méprisé au-delà des murs de l'école, il est condamné à apprendre a contrôler son Don. Mais Davinn craint les terribles conséquences d'un échec aux redoutée Epreuves : il ne parvient pas à maîtriser l'Essence nécessaire à l'examen. Fuyant l'école et les Epreuves en compagnie de son mystérieux ami Wirr, Davian va se découvrir des pouvoirs oubliés et déclencher une série d'événements qui vont bouleverser les terres d'Andarra et au-delà. Au nord, un ancien ennemi que l'on croyait vaincu se réveille. Et à l'ouest, un jeune homme dont le destin est lié à celui de Davin reprend connaissance dans la forés, couvert de sang et sans aucun souvenir...