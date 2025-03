Les Révoltés

Basilique et Clovis parviendront-ils à sculpter leur destin au coeur des barricades, bravant l'histoire de France et insufflant vie à leurs rêves impossibles ? Paris, 1846. Basilique et Clovis, désormais à la tête de l'atelier familial de bijouterie-joaillerie, mettent toutes leurs forces à construire une vie qui leur ressemble. Entre drames et bonheurs, et dans le secret du passage Potier, les deux amoureux commencent à fonder une famille. Défiant la loi, ils ne suivent que leurs propres règles, quitte à vivre clandestinement. Mais la révolution de 1848 arrive, porteuse d'idéaux et d'espoirs ; elle semble leur offrir une alternative au mensonge. Au milieu de la colère qui gronde d'un peuple épuisé, Basilique rejoint des cercles féministes et Clovis s'engage dans le journal de son ami Etienne. Jusqu'au jour où leur vie bascule au coeur des barricades... " Un roman empreint de féminisme et dans lequel la vie au milieu du xixe siècle est relatée avec une précision confondante. " La République du Centre " Une oeuvre colossale. " L'Humanité Egalement chez Pocket : Les Parures de Paris (tome 1).