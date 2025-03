La révélation littéraire catalane, Maria Climent Huguet, écrit un second roman où l'humour côtoie les secrets familiaux les plus sombres. De la Catalogne jusqu'à leur voyage révélateur en Toscane pour rejoindre leur mère dans le village où elle s'est exilée, Maria Climent Huguet trace les trajectoires de deux soeurs, Marga et Remei, et de leur mère Erne qui leur a imposé, durant leur enfance, neuf ans de mutisme inexpliqué. Leur seul moyen de communication était alors un hymne familial, né d'un simple son de crécelle émis par le père, devenu un rituel symbolique pour marquer les moments importants. A travers la confrontation de leurs trois points de vue, le roman aborde le traumatisme d'Erne qui a entraîné son silence, et explore les dilemmes de la trentaine auxquels font face ses deux filles : la première arbore en façade une vie parfaite de femme mariée mais est enceinte d'un autre homme, la seconde est une antihéroïne dans la veine de "Gina" , une jeune femme, spontanée, pleine de bonne volonté, sans aucune ambition, bloquée dans le passé à cause d'un amour d'adolescence. Maria Climent dépeint cette constellation familiale marquée par le secret - "Je suis sûre que dans chaque maison il y a des saletés à cacher sous le paillasson" -, avec un humour et une tendresse qui atténuent une fois de plus la gravité de l'intrigue. Un récit émouvant qui parle des choix de vie et des liens indéfectibles entre mères et filles. "Dans la rue je croise Esther, une fille de mon âge, une amie d'enfance. Je n'en reviens pas, si elle ne m'avait pas appelée, je ne l'aurais pas reconnue. Elle a une fillette de dix ans et un petit de trois. Elle vient d'aller les chercher à l'école. Si l'on m'avait dit qu'il s'agissait de sa propre mère et non pas d'elle, je l'aurais cru. Actuellement, dans mon monde, les filles que je connais se divisent entre celles qui cherchent à avoir un deuxième enfant et celles qui apprennent à jouer du ukulélé".