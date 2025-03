Un matin de printemps 1922, dans un modeste appartement de Rome, une enfant lit sous l'oeil attentif de sa mère. La petite Elsa bute sur les mots. Il faut dire qu'elle préfère vagabonder plutôt qu'étudier. Comment deviner alors que cette fillette deviendra l'un des écrivains les plus marquants de son temps ? De sa jeunesse dans les rues populaires du Testaccio, à ses amours tumultueuses avec Moravia et Visconti, en passant par la lutte contre le fascisme, Angela Bubba explore les sentiments incandescents et le destin prodigieux de l'autrice de La Storia. En lui prêtant sa voix, une voix vibrante et sensuelle, elle perce ainsi le mystère Elsa Morante. Plus que le récit d'une vie, ce roman est aussi un voyage dans l'Italie intellectuelle du xxe siècle sur fond de lois raciales et de combats de la gauche. Un portrait de femme inoubliable et attachant.