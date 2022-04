Rupture amoureuse

Tous les conseils d'un expert en relations amoureuses pour enfin surmonter sa rupture et donner un nouvel élan à sa vie. Qui n'a jamais connu de rupture ? Comment se défaire de cette douleur qui semble insurmontable ? Comment dépasser le manque, la culpabilité et la spirale de questions pour reprendre le cours de sa vie ? Dans ce livre extrêmement bien ficelé, Sandrino Mancinelli délivre tous ses conseils afin de surmonter cette épreuve difficile. Etape par étape, le lecteur sera guidé à travers toutes les phases de guérison pour réapprendre à vivre au quotidien sans l'être manqué et retrouver goût à la vie. Ecrit avec justesse, ce livre ne donne pas de solutions toutes faites mais propose un travail complet sur soi-même. Il se construit tel un chemin, qui débute par une introspection et se termine par des actions à mettre en place, chaque chapitre étant essentiel et complémentaire afin d'intégrer complètement le processus. Il se compose ainsi en trois parties : Comprendre la rupture : analyser les causes de la souffrance, les accueillir au lieu de les subir pour ne pas se laisser emporter par les émotions négatives, en tirer des leçons et surmonter chaque obstacle. Se libérer de la rupture : accepter la rupture et lâcher prise pour se tourner vers le futur avec sérénité et énergie. Reprendre sa vie en main : se reconstruire par des actions concrètes pour trouver son équilibre et prendre conscience que le bonheur réside avant tout dans le bien-être et l'harmonie avec soi-même. Plus qu'un livre, cet ouvrage est une véritable prise de conscience. Ponctué d'exercices d'écriture et d'exemples concrets, il sera un excellent compagnon de route pour effectuer des changements efficaces dans sa vie et mieux vivre ses futures relations.